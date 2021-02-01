Роструд напомнил о длинной и короткой рабочих неделях в феврале

Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили россиянам и дополнительных выходных и дополнительном рабочем дне в феврале.

День защитника Отечества 23 февраля, который в этом году придётся на вторник, сократит пятидневную рабочую неделю до трёх дней: 24, 25 и 26 февраля. При этом отдых с 21 по 23 февраля стал возможен благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Неделя с 15 февраля станет единственной шестидневной рабочей неделей в году.

В Роструде также напомнили в разговоре с агентством РИА Новости, что всего в 2021 году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель. Последняя завершится 30 декабря, в четверг.

Сайт KP.ru рассказывал ранее, какие праздничные мероприятия пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества. Кроме того, на сайте рассказывали, как москвичи смогут отметить 23 февраля на главной площадке праздника - ВДНХ.