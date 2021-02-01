В конгрессе США заявили, что американские санкции вредят доллару

В США признали, что санкции против других стране негативно влияют на доллар Фото: REUTERS

Страны, в отношении которых Америка вводит санкции, стремятся снизить свою зависимость от доллара и переходят к использованию других валют для расчетов с международными партнерами. Такое положение дел может негативно сказаться на позиции доллара в мировой экономике, считают представители Исследовательской службы конгресса США.

«Многие иностранные правительства, ставшие объектом финансовых санкций США, и их экономические партнеры все активнее изучают и создают условия для сокращения своей зависимости от американского доллара. Если страны переключатся с него на альтернативные валюты, США могут столкнуться с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам», — цитирует отрывок из обзора Исследовательской службы RT.

Также специалисты отмечают, что налагаемые санкции могут иметь и другие неприятные для США последствия, к примеру, ответные меры государств, попавших под экономические ограничения. К примеру, Россия уже запретила импорт сельскохозяйственной продукции, что негативно сказалось на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске и на производителях фруктов в штате Вашингтон, передает телеканал «360».