Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания суда по правам человека

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин поручил Верховному Суду РФ совместно с Министерством юстиции проработать вопрос о целесообразности создания суда по правам человека в России. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«Рассмотреть ... вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля

Срок выполнения до 1 июня 2021 года. Ответственными назначены председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Верховному Суду РФ также поручено подготовить разъяснения по делам, которые связаны с нарушениями законодательства о свободе совести и вероисповедания, а также совместно с Уполномоченным при президенте России по правам ребенка проработать вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в случае перемирия с потерпевшими.