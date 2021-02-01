Китайский политолог спрогнозировал упадок США

Политолог отметил, что Британская империя была одной из самых могущественных держав мира и ее упадок растянулся на несколько десятилетий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США ожидает упадок по сценарию распада Британской империи, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун в интервью журналу Spiegel.

Он также отметил, что история все империй проходила три этапа: рассвет, застой и упадок, поэтому подобное развитие в США не удивит его.

- Великобритания долгое время была ведущей державой в мире, ее упадок протекал очень медленно, он длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся, как стекло, упавшее на землю. Я думаю, что падение США будет больше похоже на падение Британской империи, - объяснил политолог.

Он также считает, что противостояние Китая и Штатов в дальнейшем будет состоять только в конкуренции технологий.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что бывший Госсекретарь США Майк Помпео заявлял о большей опасности Китая для Штатов, чем та, что исходит от России.