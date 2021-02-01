В 2020 году треть россиян провели отпуск дома или на даче

Треть россиян признались, что провели отпуск дома или на даче Фото: Евгения ГУСЕВА

Треть россиян признались, что в 2020 году остались дома во время отпуска. 34% опрошенных либо отдыхали у себя в квартире, либо уехали на дачу или в деревню. Такие ответы в ходе опроса получил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Еще 31% опрошенных рассказали, что в отпуске отправились путешествовать по стране. Из них 10% ездили в Крым, 10% отдыхали на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, а еще 9% выбрали для отпуска другие регионы России, передает RT.

9% россиян рассказали, что в прошлом году ездили в отпуск за границу. При этом 5% из числа респондентов побывали в Турции, а остальные 4% - в других странах.

26% опрошенных сообщили, что в 2020 году вообще не отдыхали.

Так, в октябре 2020 года сообщалось, что треть сотрудников малого и среднего бизнеса были вынуждены отказаться от отпуска из-за падения доходов на фоне пандемии коронавируса, пишут «Известия».

Напомним, ранее россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в 2020 году. Оказалось, что большинство отдыхающих уложилось в сумму от 20 до 40 тысяч рублей на одного человека, передает Москва 24.