Путин поручил проверить данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить сведения правозащитников о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

В поручении речь идет о проверке сведений, которые были заслушаны докладах на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года.

«Провести проверку содержащихся в заслушанных … докладах сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел», - говорится в перечне поручений Генпрокуратуре РФ.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня 2021 года. Ответственным назначен Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Генпрокуратуре также поручено проанализировать правоприменительную практику в части, касающейся осуществления строительства в зонах охраны объектов культурного наследия народов РФ.