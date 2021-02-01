В России выявили 17 тысяч новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 17 648 новых случаев заражения коронавирусом. Оперативный штаб сообщает, что среди всех новых заражённых у десяти процентов не было никаких симптомов COVID-19, а также, что заболевшие выявлены в 84 регионах из 85. Общее число заразившихся в России за всё время пандемии коронавируса достигло 3,8 миллиона человек.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 18 169 и достигло 3,3 миллиона человек. Жертвами коронавируса в России стали уже 73 619 человек. За сутки погибли 437 пациентов.

Регионам с наибольшим числом новых заражённых стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В них положительными за последние сутки оказались тесты у 2 037, 1 842 и 1 068 человек соответственно.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам доктора медицинских наук Александра Горелова, людям, переболевшим коронавирусом, не грозит заражение его штаммами.