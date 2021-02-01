Военные США опубликовали видео полёта Су-24 над эсминцем «Дональд Кук»

Эсминец "Дональд Кук" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шестой флот Соединенных Штатов опубликовал кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 неподалеку от эсминца Военно-морских сил США «Дональд Кук».

«Сегодня эсминец «Дональд Кук» работает в международных водах в Черном море, а российский Су-24 совершает низкий проход около него», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте флота, а воскресенье, 31 января.

В сообщении также отмечается, что Военно-морские силы США регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, а также американских союзников и партнеров «для обеспечения безопасности и стабильности в регионе».

Напомним, Вашингтон направил направлял эсминец «Дональд Кук» в Черное море в 2019 году. Как заявили в США, «для проведения операций по безопасности региона». «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 января. В тот день российские военные отслеживали действия судна.