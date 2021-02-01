Названы продукты, которые сильнее всего подорожали в январе в России

Овощи и макароны сильнее всего подорожали в январе Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Минсельхозе посчитали, как выросли цены на продукты по итогам января 2021 года. Оказалось, что в первый месяц нового года больше всего в цене прибавили овощи и макароны.

В Минпромторге изучили цифры и пришли к выводу, что подорожание зависит от сезонного фактора. К концу февраля началу марта продукты должны подешеветь, поэтому пока о мерах по сдерживанию цен речи не идет.

На что выросли цены в январе:

Огурцы + 9,7% (107,3 руб),

Картофель +8,4% (16,5 руб),

Макаронные изделия + 6,6% ( 42,5 руб),

Помидоры +3,8% (108 руб),

Морковь + 3,2% (16,3 руб),

Гречка +1,8%,

Мясо +1,7%

А вот стоимость яиц упала. Теперь десяток первой категории стоит на 7% дешевле ( 54,2 рубля), второй категории 48,9 рублей ( - 4,6%).

- В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную. Предпосылок для скачкообразного повышения цен на продукты питания, — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Напомним, в декабре в России заговорили о резком росте цен на некоторые категории продовольственных товаров. Подобная ситуация сложилась в большинстве российских регионов: проверка прокуратуры отметила подорожание сахара на 71,5%, подсолнечного масла — на 23,8%, муки — на 12,9%. Президент попросил принять меры, пишет ФАН.