Путин поручил рассмотреть проект об уголовной ответственности для подростков

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«Рассмотреть … вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства», - говорится в перечне, представленном на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня 2021 года. Ответственным назначен Генеральный прокурор России Игорь Краснов, а также Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также поручил Генпрокуратуре РФ проверить сведениям правозащитников о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел, а также проанализировать правоприменительную практику в части, касающейся осуществления строительства в зонах охраны объектов культурного наследия народов РФ.