Торговые сети спрогнозировали повышение цен на импортные товары в России

Подорожание морских перевозок спровоцировало повышение цен на товары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подорожание первозок по морю может спровоцировать уже в ближайшее время рост цен на многие товары, которые российский рынок приобретает из-за границы. За 2020 год перевозка одного контейнера подорожала с полутора до девяти тысяч долларов.

Стоимость бытовой техники, товаров для дома, обуви и мебели может увеличиться на 10-15%, сообщил генеральный директор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров в беседе с РБК. Кроме того, основатель Zenden Group, владеющей брендами Zenden, Thomas Munz и Mascotte, Андрей Павлов заявил изданию, что перевозки обуви стали дороже на 12%, а кожаная обувь подорожала на четыре процента.