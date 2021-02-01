ВШЭ: Высшее образование в России получают 30% молодёжи

Высшим образованием в России в 2019 году было охвачено 30% людей в возрасте 17-25 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ сообщили, что высшее образование в России в 2019 году получили примерно 30% людей в возрасте от 17-25 лет. С 2010 года этот показатель сократился на три процента.

- Благодаря законодательно закрепленной норме удалось сохранить обеспеченность бюджетными местами в вузах. В то время как снижение общих показателей охвата за последнее десятилетие было обусловлено, в первую очередь, сокращением заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования, - сказано в исследовании "Региональная дифференциация доступности высшего образования", передаёт ТАСС.

В разных регионах России высшее образование охватывает разную долю молодёжи. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель составляет лишь 1%, а в Томской области - 58%.