Эксперты посоветовали, как справиться с упадком сил и пережить остаток зимы Фото: Евгения ГУСЕВА

До начала весны осталось пережить последний зимний месяц. Но вот как его пережить, ведь сил остается все меньше. Многие жалуются на отсутствие энергии и депрессивные состояния.

Эксперты соглашаются, что продолжительная зима негативно сказывается не только на психологическом, но и на физиологическом состоянии человека. А конец зимы, традиционно считается самым тяжелым временем года.

К этому моменту начинается авитаминоз, недостаток солнечного света приводит к эмоциональному и физическому (мышечному) напряжению, которое может негативно сказываться на работе желчевыводящей системы и даже спазмировать ее.

- Многие витамины зимой просто не усваиваются. Особенно сильно в холодное время года россияне страдают от нехватки витамина D. Он способствует мышечному тонусу, активности, повышает иммунитет, участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения, а также необходим для функционирования щитовидной железы, - отметила в разговоре с NEWS.ru терапевт и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова.

Чтобы повысить усвояемость этого полезного витамина, можно пить теплую (почти горячую) воду с лимоном. Она расслабит желчевыводящие протоки, простимулирует выработку ферментов и повысит иммунитет. А еще хорошо скажется прием рыбьего жира в капсулах.

Хорошим приемом, который позволит сохранить эмоциональное состояние, станут яркие вещи в гардеробе. Так исторически сложилось, что россияне предпочитают носить темную одежду, в итоге проводят в серости почти половину года.

- Стоит добавлять к гардеробу яркие аксессуары. Это придаст жизненных сил, - советует психолог Наталья Малышева. – Победить плохое настроение можно с помощью прогулок, особенно вечерних. Это благотворно влияет на нервную систему.

Если выдалась свободная минутка на работе, не сидите в офисе. Выйдите на улицу. В обед перекус в соседнем кафе намного полезнее для психологического состояния, чем употребление пищи на рабочем месте. А на выходных стоит выбирать активный отдых. Это поможет привести себя в тонус.

- Еще один хороший прием – составление планов на летний отдых. Переберите гардероб, выбросите ненужные вещи, поищите в интернет-магазинах новые. Их не обязательно покупать прямо сейчас, даже просмотр обновок поможет расслабиться, - заключает психолог.