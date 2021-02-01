Инфекционист Лариса Ткаченко объяснила, как не пропустить осложнения после коронавируса

Медик рассказала, как не пропустить осложнения после коронавируса. Фото: Диана ИВАНОВА

Последствия от коронавируса могут проявиться не сразу, а лишь спустя какое-то время. Именно поэтому, перенеся заболевание, следует продолжать наблюдать за своим здоровьем. Об этом заявила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням, доктор медицинских наук Лариса Ткаченко.

«Последствия после ковида могут возникнуть спустя некоторое время после перенесенной инфекции. Это мультисистемное заболевание. Рецепторы к вирусу есть в легких, сердце, почках, печени и кишечнике. Поэтому поражаться могут все органы, но в большей степени легкие», - цитирует эксперта «Российская газета».

Медик добавила, что отрицательные тесты на ковид не всегда означают полное выздоровление, поэтому если у пациента появились «перебои» в работе сердца или чувство нехватки воздуха при привычной физической нагрузке, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Также специалист рекомендует обращать внимание на любые нетипичные симптомы или недомогание. А через полтора месяца медик советует пройти повторное КТ или курс реабилитации.