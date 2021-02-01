Песков - о "дворце в Геленджике": Путин не посещает частные стройки

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о том, посещал ли Путин дворец в Геленджике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, бывал ли президент России Владимир Путин в дворце в Геленджике. Песков также заявил, что не слышал о других примерах, когда бы президент посещал частные стройки.

В ответ на вопрос, бывал ли Путин во дворце в Геленджике, Песков заявил, что ему это "по-прежнему неизвестно".

- Но, с другой стороны, президент стройкой не занимается, он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал, - ответил Песков журналистам.