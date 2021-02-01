Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок на сегодняшний день составляет 200 МВт. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час», - говорится в инфографике на сайте.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины в ходе заседания 16 декабря прошлого года отменила норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии.

Таким образом с 1 января 2021 года украинские трейдеры смогли импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, и с 3 января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за «разумные ограничения» импорта электроэнергии из России и Белоруссии, а также за отсоединение от энергосистемы с этих стран, заявив, что незалежной необходимо объединяться с европейской энергосистемой.