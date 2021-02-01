Вандалы осквернили мемориал советским воинам в Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вандалы осквернили мемориальный комплекс на месте захоронения советских солдат у села Руска Хынчештского района в Молдавии. Как сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, на мемориал краской нанесли оскорбительную надпись.

«Вандалы осквернили мемориальный комплекс у села Руска Хынчештского района, возведенный в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии», - говорится в сообщении Петровича, опубликованном в Facebook.

Петрович сообщил, что сейчас координационный совет связывается с органами местной администрации «по согласованию мер для устранения следов вандализма и приведения мемориала в достойный вид».

Как он уточнил, воины 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии встретили немецко-фашистские войска на государственной границе 22 июня 1941 года, а также участвовали в боях под Одессой и Севастополем.