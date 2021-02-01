Юрист назвала два способа, как не попасться на удочку «коммунальных» мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники, работающие под видом сотрудников коммунальных служб, активизировались этой зимой. Обычно своих жертв они выбирают среди пенсионеров, но бывает и так, что на удочку попадаются не только возрастные граждане.

Чаще всего преступники приходят под видом ДЭЗ (Дирекция по эксплуатация зданий) и ЖЭК (Жилищно-эксплуатационная контора) – сегодня таких структур уже не существует. А сами аббревиатуры родом из советской эпохи и поэтому пенсионеры, услышав знакомое название, соглашаются на общение с мошенниками. Преступники предлагают сделать ремонт по баснословным ценам и другие «услуги».

Еще одна категория – это «сотрудники «Мосводоканала». Они просятся в квартиру, проверяют трубы, меняют счетчики на воду, устанавливают фильтры. Но вот реальные сотрудники организации отвечают за подачу и качество холодной воды только до ввода в дом. Ни о каких проверках и замене счетчиков речи не идет.

Третья статья проходимцев - это те, кто занимаются заменой электросчетчиков, часто под прикрытием поддельных документов.

- Мошенники виртуозно владеют методами психологического воздействия на жертв. Часто торопят с подписанием каких-либо документов или совершением ненужной покупки. Когда человек понимает, что совершил ошибку, обманщик исчезает. При этом в договоре стоит подпись клиента, что позволяет преступникам оставаться в рамках закона, - отметила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Часто обращение в полицию не приносит никакого результата. Большинство продавцов чудо-фильтров и других устройств ведут свою хозяйственную деятельность совершенно легально, а покупатели сами соглашаются с невыгодными условиями.

Именно поэтому вернуть деньги практически невозможно. Единственный шанс – это недееспособность покупателя или доказательство прямой недобросовестности продавца (предоставление заведомо ложных сведений о товаре, использование поддельных документов и тому подобные действия).

- Чтобы избежать обмана, следует соблюдать два простых правила: не открывать дверь незваным гостям и не подписывать никаких документов без их предварительного изучения, - заключила юрист.

Стоит отметить, что мошенники не только приходят домой к своим жертвам, но и пытаются обмануть их по телефону. Цель таких звонков одна - получить доступ к персональным данным человека: его паспорту, СНИЛС или банковской карте. Как уберечь эти сведения, рассказала адвокат Ольга Сулим, пишет ФАН.