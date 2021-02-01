Песков назвал недопустимым насилие против силовиков на акциях протеста

В Кремле прокомментировали случаи получения травм на незаконных акциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждая травма участников акций протеста должна быть рассмотрена отдельно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сказал, что полиция отвечает на провокации жёстко, в рамках закона, и напомнил о "неприемлемости использования каких-либо незаконных, не легитимных акций".

Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что в рамках действующего законодательства россияне владеют "всем инструментарием" высказывания своей точки зрения.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России прошли несогласованные акции протеста, на которых многие были задержаны. Сайт KP.ru сообщал ранее, что в Санкт-Петербурге полицейский достал табельное оружие, чтобы остановить толпу у Сенной площади. Также в Санкт-Петербурге был задержан рэпер Оксимирон.