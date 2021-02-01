Правительство к августу должно предоставить Путину требования к зарубежным IT-компаниям в рунете

Путин поручил подготовить требования к зарубежным IT-компаниям в рунете Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству к августу представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, которые работают в Рунете. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

- Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ, - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Выполнить поручение Кремль и правительство должны до 1 августа. Ответственными назначили руководителя администрации президента Антона Вайно и председателя российского правительства Михаила Мишустина.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что летом Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли и упрощении порядка признания физических лиц налоговыми резидентами России. Он включает в себя снижение ставки страховых взносов компаний, который задействованы в IT-отрасли до 7,6% с действующих до этого 14%.