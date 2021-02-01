В Москву идут тимофеевские морозы: ночью будет до -27

В Москву идут тимофеевские морозы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москву идут тимофеевские морозы, и уже в начале следующей недели температура воздуха ночью может достигнуть минус 27. Такой прогноз предоставил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в ночь на субботу, 6 февраля, температура воздуха опустится до минус 15 - минус 20, а в ночь на воскресенье, 7 февраля, можно ожидать похолодания до минус 18 - минус 23.

«К нам придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до минус 22 - минус 27 градусов», - приводит РИА Новости слова синоптика.

Как отметил Тишковец, в эти дни может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до минус 23,6 градусов.

Напомним, ранее заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предупреждал, что в столичный регион еще могут вернуться сильные 30-градусные морозы. По его словам, в феврале жителям Московской области следует ждать погоду похожую, которая была в январе.