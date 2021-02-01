Суд приговорил Юлию Навальную к штрафу

Щербинский суд Москвы признал виновной жену оппозиционного политика Алексея Навального Юлию. В виде наказания за "участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП)" ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщили адвокат Светлана Давыдова.

Защита Навальной заявила агентству "Интерфакс", что не считает наказание справедливым и будет обжаловать его в Мосгорсуде.

Как сообщал сайт KP.ru, Юлию Навальную задержали на акции протеста 31 января в Сокольниках. После этого её доставили в ОМВД "Щербинский" в новой Москве.