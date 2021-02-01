Больше трети россиян боятся научного прогресса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина россиян признаются, что не страшатся научного прогресса. Респондентов, заявивших об этом (по итогам 2020 года), оказалось 49%. Для сравнения предыдущие опросы, проведенные Институтом современных медиа (MOMRI), показывали, что таких было 36 - 40%.

Только 37% опрошенных отметили, что те или иные научные открытия вызывают у них опасения.

Больше всего страшатся разработок, связанных с оружием массового поражения - 14% респондентов.

На второй строчке страхи, связанные с искусственным интеллектом, компьютеризацией и роботизацией повседневной жизни - таковых оказалось 8%, а годом ранее было 7%.

Беспокойство по поводу развития генной инженерии и клонирования снизилось всего до 3% ( в 2018 году показатель был на отметке 12%).

Открытия в области вирусологии пугают 6% опрошенных. В 2019 году таковых было всего 2%, но мир еще не знал о коронавирусе.

С недоверием относятся к экспериментам в большом андронном коллайдере 1% опрошенных

Стоит отметить, что молодежь почти не боится новых открытий. Меньше страхов испытывают люди с доходом выше среднего и мужчины. Они склонны больше доверять научному прогрессу, чем женщины, пишет газета «Известия».

Ранее психолог рассказал, как коронавирус повлиял на страхи россиян. Многие находятся в постоянном стрессе, который отражается, в том числе, на интимной жизни, пишет ФАН.