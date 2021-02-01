В МИД Франции назвали принятые санкции против России недостаточными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограничения, ведённые европейскими странами в отношении Москвы, являются недостаточной мерой давления на Россию. Такое мнение высказал госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон, предложив «идти дальше».

«Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно, надо идти дальше», - заявил госсекретарь в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о возможности новых мер Евросоюза на фоне задержания Алексея Навального.

Бон полагает, что рассматривается вариант введения санкций против проекта трубопровода «Северный поток-2». «Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», - заявил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее «действенные» санкции в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным предложил ввести глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Однако позже, в ходе заседания Совета Евросоюза, ни одна страна ЕС не предложила ввести новые ограничения в отношении России из-за ареста блогера.

Как писал сайт kp.ru, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов ранее сообщил, что Москва предпримет ответные действия, если страны ЕС примут решение ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным.