Путин отметил важную роль банковской системы в преодолении последствий пандемии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банковская система сыграла очень важную роль в преодолении экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции в стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания с банкирами.

«Отмечу, что банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что на участии банков «был завязан» целый набор инструментов поддержки, который был предусмотрен для предприятий, компаний, реального сектора экономики, а также для простых семей «в это непростое время».

Глава государства также напомнил, что реструктуризация кредитов проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Также президент обратил внимание на расширение программ поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.