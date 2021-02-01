Губернатор Василий Орлов: «В Амурской области откроются школы ухода за пожилыми людьми»

В Амурской области в 2021 году появятся школы ухода за пожилыми людьми. В них родственники пенсионеров смогут получить ответы на самые насущные вопросы по уходу и организации быта людей старшего возраста. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, школы будут открыты в рамках нацпроекта «Демография» в Благовещенске, Свободном и в Тамбовке.

- В 2020 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» Амурская область вошла в число шести пилотных регионов России по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, - рассказал Василий Орлов. - С 2021 года мы развиваем различные стационарозамещающие технологии. Так, мы организуем отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и откроем школы ухода за пожилыми людьми. В них родственники бесплатно смогут научиться тому, как правильно организовывать быт и уход за членом семьи, находящимся в преклонном возрасте. Сейчас уже определены первые четыре учреждения, в которых начнется эта работа. Это три комплексных центра обслуживания населения (в Благовещенске, Свободном и селе Тамбовка), а также Благовещенский дом для одиноких престарелых «Ветеран».

В 2021 году в Амурской области также появится единый координационный центр. В него жители региона смогут обратиться за различными социальными услугами.

- Центр будет работать в рамках межведомственного взаимодействия, в первую очередь с медицинскими учреждениями, которые будут нам помогать выявлять граждан, нуждающихся в социальных услугах, - рассказала начальник отдела организации социального обслуживания минсоцзащиты региона Татьяна Булгакова.

Региональный проект «Старшее поколение» реализуется в рамках национального проекта «Демография». Он рассчитан на четыре года. В 2022 году в Приамурье начнется строительство нового центра социального обслуживания для граждан старших возрастных групп. Пожилые люди смогут жить в нем в комфорте и получать надлежащий уход. Планируется, что центр примет первых пациентов в 2024 году.

Для людей старше 65 лет из сельской местности в Приамурье созданы «Мобильные бригады». Они помогают пожилым пациентам добраться до больниц и поликлиник. Машины «Мобильных бригад» доставляют пенсионеров на прием к врачу, на медосмотр или диспансеризацию. В 2019 году областные власти дополнительно закупили 13 машин, чтобы помощь работала во всех городских округах и муниципальных районах. В автопарке «Мобильных бригад» сегодня 26 машин. Автомобили, переданные в учреждения соцзащиты и социального обслуживания населения, направлены на медицинскую помощь пенсионерам.

Во время пандемии коронавируса, когда людям старшего возраста было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, социальные службы начали привозить врачей и медсестер пожилым пациентам на дом. Пенсионерам также привозили продукты, лекарства, предметы первой необходимости. В прошлом году служба «Мобильные бригады» совершила более 3,5 тысяч выездов в деревни и села Приамурья. В 2021 году эта работа продолжается.