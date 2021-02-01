Умер Виктор Коваль, участник поэтической группы «Альманах»

Умер Виктор Коваль Фото: соцсети

В возрасте 73 лет из жизни ушел поэт, входивший в знаменитую группу «Альманах», Виктор Коваль Об этом сообщил поэт и прозаик Сергей Гандлевский.

«Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова ТАЛАНТ, проще было бы показать ему Витю», - написал Гандлевский на своей странице в Facebook, выразив соболезнования родным и близким поэта

Виктор Коваль вместе с Гандлевским входил в поэтическую группу «Альманах», участниками которой также были Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн и Тимур Кибиров.

Коваль писал стихи, а также рисовал иллюстрации для книг, журналов и газет. участником поэтической группы «Альманах» он стал в конце 1980-х годов. В 2007 году поэта удостоили премий «Золотой теленок». Он также снимался в кино, и известен по своим ролям в фильмах «Васек Трубачев и его товарищи», «Под золотым орлом» и «Необыкновенное лето».