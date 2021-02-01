На счетах Вексельберга из-за санкций заблокировано более 1,5 млрд долларов

Виктор Вексельберг Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство финансов США не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за введенных санкций. Таким образом у бизнесмена заблокировано около 1,5 миллиарда долларов.

«Больше заморожено. И воспользоваться ими (средствами) можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают», - приводит Forbes комментарий миллиардера.

По словам Вексельберга, он собирался направить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией в Европе в рамках благотворительности, однако получил отказ от США, отметив речь шла об «относительно небольших суммах - несколько миллионов».

«Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать … Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» - заявил бизнесмен.

Напомним, США в начале апреля 2018 года ввели санкции против России. В черный список попал Вексельберг, а также контролируемая им группа «Ренова». В рамках введенных ограничений американским гражданам и компаниям запрещается любой бизнес с фигурантами списка.