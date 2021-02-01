Минпросвещения готовит реформу профобразования в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство просвещения России планирует провести реформу профессионального образования в стране для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, во-первых, «уже будучи первокурсником, студент может получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса», что идет в счет его профессионального опыта.

«Во-вторых сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда», - сообщил глава Минпросвещения в рамках открытия четвертого сезона конкурса студенческих работ проекта «Профстажировка 2.0».

Глушко обратил внимание на то, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и с опытом работы, отметив, что «Профстажировка 2.0» может дать студентам возможность проходить обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы работы на предприятиях.