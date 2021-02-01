Большунов не будет выступать три недели: Вяльбе рассказала о планах лидера сборной России

Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие три недели лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не будет выступать на этапах Кубка мира. Это несмотря на то, что ближайший запланирован в Швеции на этой неделе, а другой - в чешском Нове Место. Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о планах лидера Кубка мира:

- Саша до чемпионата мира больше на Кубке мира выступать не будет. До чемпионата мира планируется еще один этап Кубка мира в Чехии. И сейчас еще неизвестно, состоится ли он. В любом случае, если даже он будет проходить, Саша не планирует проводить эту гонку. Но после чемпионата мира будут еще Кубки мира. И, безусловно, Саша на них будет выступать, - сказала Елена Вяльбе в интервью сайту KP.RU.

Большунов на этапе в Фалуне смог одержать две победы. В частности, он стал лучшим в гонке на 15 километров с раздельного старта. А до того - публично извинился перед сборной Финляндии за скандал на финише позапрошлого этапа КМ.

Напомним, что ЧМ по лыжным гонкам 2021 года пройдет в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. На 25 февраля у лыжников - первый старт, состоятся спринтерские гонки.