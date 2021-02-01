Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать единственное жилье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев рассказал, при каких условиях у должников могут забрать единственное жилье. Об этом юрист сообщил в понедельник, 1 февраля, в интервью агентству «Прайм».

Стандартное основание для принудительного изъятия – если жилье находится в залоге. В случае невыплаты кредитная организация получает разрешение суда и утверждает положение о порядке продажи, а управляющий проводит торги реализации объекта. Однако есть и исключения.

Речь идет о незалоговом имуществе — в ряде случаев можно лишиться и его, даже если это единственное жилье. Как правило, закон стоит на стороне человека, которому больше негде проживать. По решению Верховного суда, в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения изымать единственное жилье должника нельзя.

- В некоторых ситуациях суд может вынести решение о том, что единственное жилье может быть изъято. Например, в случае, если должник пытался скрыть имущество, - объяснил Владимир Шалаев.

Лишиться единственного жилья также можно в рамках банкротства, если рамках банкротства роскошью или же удастся доказать, что должник там не живет. А вот добросовестным должникам бояться нечего, добавил юрист, ведь для них такого риска практически нет.

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