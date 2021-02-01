Елена Вяльбе оценила шансы Натальи Непряевой вернуться к тренировкам после операции

Наталья Непряева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева была благополучно прооперирована после тяжелой травмы, которую она получила на этапе Кубка мира, который прошел в шведском Фалуне. Как сообщила пресс-служба ФЛГР, теперь Непряевой предстоит процесс восстановления:

- Была выполнена реконструкция пястных костей 3 и 4 пальцев правой кисти при помощи специальных пластин. Сроки восстановления около 3-4 недель. После осмотра врача 1 февраля Наталья планирует свое возвращение в команду.

Одна из лучших лыжниц России навряд ли теперь сможет успеть к чемпионату мира. Президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала:

- Она сегодня вылетает обратно в команду после операции. Насколько она сможет потренироваться с учетом ее проблемы, конечно, очень сложно сказать. У нее перелом двух пальцев на руке, - сказала Елена Вяльбе в интервью сайту KP.RU.

Напомним, что ЧМ по лыжным гонкам 2021 года пройдет в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. На 25 февраля у лыжников - первый старт, состоятся спринтерские гонки.