Володин допустил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против России Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан России. Об этом спикер нижней палаты заявил в понедельник, 1 февраля, в ходе беседы с журналистами, комментируя призыв сторонников Алексея Навального к США ввести санкции против ряда российских лиц.

- Думаю, все осуждают этот поступок. Непозволительно совершать такие действия. Это должно найти отражение в наших законах. Не исключают, что в проекте закона, можно предусмотреть статью в УК. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия, - отметил Вячеслав Володин.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв к американским властям о введении антироссийских санкций «попахивает» изменой родине.