Суд вернул в Генпрокуратуру на доследование дело старших сестер Хачатурян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московский городской суд вернул в российскую Генеральную прокуратуру дело старших сестер Хачатурян на доследование. Об этом рассказал адвокат одной из девушек Алексей Липцер в понедельник, 1 февраля, в интервью агентству ТАСС.

До этого юрист Алексей Паршин сообщал, что потерпевшие и их защита подали ходатайство о возвращении дела в надзорный орган из-за противоречия при составлении обвинительного заключения и для уточнения обвинения. Сегодня суд принял решение о возврате уголовного дела прокуратуре из-за необходимости принять окончательное решение относительно действий Михаила Хачатуряна.

Как сообщал сайт kp.ru, на минувшей неделе суд с шестой попытки не смог отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дел старших сестер Хачатурян. До этого суд не смогли провести в связи с неявкой потерпевших из-за подозрения на заражение коронавирусом одной из сестер.