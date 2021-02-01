Депутат Европарламента выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира Фото: REUTERS

Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон выдвинул экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в понедельник, 1 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат объяснил, что выдвинул на почетную премию бывшего американского лидера, поскольку Трамп стал первым президентом США за последние 30 лет, во время службы которого страна не начала ни одной войны.

- Именно под руководством Трампа на Ближнем Востоке были подписаны несколько мирных договоров, которые обеспечили стабильность и мир в ряде регионов. Посмотрим, кто получит Нобелевскую премию мира, - отметил Яак Мадисон.

Политик из Эстонии добавил, что является не единственным, кто выдвигает Трамп на премию в этом году.

Как ранее писал сайт kp.ru, литовский президент Гитанас Науседа выдвинул экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.