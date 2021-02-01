Отоларинголог объяснил, от чего по утрам появляется боль в горле

Врач объяснил, от чего по утрам появляется боль в горле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В холодное время года боль в горле наш постоянный спутник. Зачастую она появляется без каких-либо симптомов простуды. О чем сигнализирует такое недомогание, рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

Порой боли в горле связаны с пересушенным воздухом. В помещении слизистая носа начинает отекать, человек дышит ртом, что провоцирует пересыхание задней стенки глотки.

- Сухость вызывает небольшое воспаление, дискомфорт и першение в горле, - рассказывает врач в беседе с Ридусом.

Еще одна причина – это застой в лимфатической системе. Он происходит во сне и вызывает дискомфорт на утро.

Храп также может спровоцировать болевые ощущения в горле. Часто люди даже не догадываются, что храпят ночами. Это может привести к образованию аденоидов, проблем с перегородкой носа и нижними носовыми раковинами.

Чтобы минимизировать неприятные ощущения по утру, стоит немного размяться и выпить теплой воды. Неприятный симптом пройдет сам по себе.

- Перед сном стоит проветривать помещение, а еще лучше спать с приоткрытой форточкой. В зимнее время лучше установить в комнате освежитель воздуха, а вот всякие тазы с водой, мокрые полотенца и прочая кустарщина не помогают, - резюмировал врач.