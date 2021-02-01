Володин: Россия открыта к диалогу с США, но при условии взаимоуважения

Вячеслав Володин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов. Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Наша страна открыта к диалогу, парламент также открыт, но при условии взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов», - заявил он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать активизации контактов России и США, в том числе по парламентской линии после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

При этом Володин отметил, что многое зависит от того, готов ли к такой форме взаимодействия Конгресс США.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ на пять лет, и назвал это «шагом в правильном направлении». Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Договора СНВ-3 является началом «серьезных» переговоров с Россией, и при этом подчеркнул, что продление договора - это лишь начало истории.