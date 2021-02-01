За год в России стало в четыре раза больше городов с дорогим жильем

Городов с дорогим жильем в России стало в четыре раза больше Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последний год в России стало в два раза больше городов с дорогим жильем. Это города, где цена квадратного метра во «вторичке» превышает 150 тысяч рублей.

В 2019 году таковых было всего два – Москва и Сочи. По итогам 2020 года в список попали еще шесть: Красногорск, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Химки, Санкт-Петербург.

- Города столичных агломераций показывают больший рост цен на вторичном рынке, чем регионы. Это связано с большей платежеспособностью населения и девелоперской активностью, - полагают в ЦИАН.

Это связано, считают в ЦИАН, не только с большей платежеспособностью населения, но и с активной девелоперской деятельностью - вторичный рынок дорожает вслед за новостройками, цены на которые увеличились за счет льготного ипотечного кредитования.

Цены на новостройки подстегнуло ипотечное кредитование с господдержкой. Вслед за ним начали расти цены на вторичное жилье. В итоге стоимость квадратного метра во «вторичке» в среднем по стране увеличилась на 14 процентов. А в январе 2021 года прирост составил еще 1,5 процента, пишет Российская газета.

Ранее эксперты сайта назвали самый дорогой дом, который продается в России. Строение из розового мрамора скорее можно назвать дворцом. Он находится в подмосковной Барвихе и стоит 1,65 млрд рублей.

На второй строчке объект чуть дешевле - за 1,38 млрд рублей можно приобрести дворец в коттеджном поселке «Шервурд», сообщает Пятый канал.