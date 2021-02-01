Депутат Руслан Бальбек прокомментировал заявление МИД Франции о санкциях против России

В Госдуме оценили позицию МИД Франции по санкциям против России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Франция на самом деле вряд ли придерживается такого мнения, которое озвучил госсекретарь при МИД Клеман Бон о том, что существующих антироссийских санкций недостаточно. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление европейского чиновника и усомнился в его искренности.

«Складывается впечатление, что официальный представитель Франции говорит чужие слова и сам же в них сомневается. Сегодняшние европейские элиты на крючке у Вашингтона», — цитирует депутата RT.

Бальбек также выразил уверенность, что если бы третья сторона не влияла на переговоры, то Россия и Европа уже давно нашли бы решение своих проблем, и не использовали бы при этом взаимные санкции и угрозы.

«Мы всегда договариваемся с соседями, если в это не вмешивается третья сила, которой сегодня можно назвать США», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что введенные в отношении России экономические санкции являются недостаточной мерой давления. Также европейский политик выразил мнение, что Европа должна ужесточить свои действия по отношению к РФ, передает телеканал «360».