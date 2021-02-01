Администрация Байдена рассмотрит новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация нового американского президента Джозефа Байдена рассмотрит новые санкции против России. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Комментируя заявление МИД России с требованием к госдепу США и американскому посольству в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела страны, Блинкен заявил, что Вашингтон не причастен к акциям в РФ.

- Дело не в нас, а в российском правительстве. Я глубоко обеспокоен подавлением в этой стране и арестами протестующих. Сейчас США рассматривают варианты реагирования на российские действия, которые вызывают беспокойство, - сказал американской госсекретарь.

Блинкен заявил также, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям".

Напомним, ранее МИД России предупредил США об ответственности за вмешательство во внутренние дела государства после заявлений американского Государственного департамента и посольства США о несанкционированных акциях в воскресенье, 31 января. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что грубое вмешательство американской стороны во внутренние дела России является таким же доказанным фактом, как и «раскрутка» фейков и призывов к незаконным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами.