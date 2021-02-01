Путин подписал указ о выплате 68 тыс. руб. военным медикам за работу с больными коронавирусом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тысяч рублей медицинским работникам из числа военных, сотрудников Министерства внутренних дел и ФСИН за работу с больными коронавирусом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, выплаты предусмотрены для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел России, войск национальной гвардии, федеральной противопожарной службы, а также сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы сотрудников, которые являются медицинскими работниками, непосредственно оказывающими помощь пациентам с коронавирусной инфекцией; а также те, кто являются лицами, осуществляющими транспортировку пациентов больными COVID-19.

«Установить, что размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей», - говорится в документе.

Основанием для получения выплаты могут стать освобождение от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре в связи с развитием у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных коронавирусом и повлекших временную нетрудоспособность.