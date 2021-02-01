Умер Марк Уилмор, один из создателей «Симпсонов»

Умер Марк Уилмор Фото: Twitter.com

В возрасте 57 лет из жизни ушел сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор.

Родственники Уилмора сообщили, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, а также другими хроническими болезнями

Марк Уилмор работал сценаристом «Симпсонов» 19 лет. В 2008 году создатель мультсериала получил премию «Эмми» в номинации «Лучшая анимационная программа» за один из эпизодов мультсериала «Eternal moonshine of the Simpson Mind».

Кроме того, Уилмор был сценаристом сериала «F Is for Family», и работал над созданием «Вечернего шоу с Джеем Лено» и ситкомом «The PJs», где также озвучивал одного из персонажей.

Напомним, не так давно, 19 января, умер другой создатель «Симпсонов». Американский продюсер и сценарист Дэвид Ричардсон ушел из жизни в возрасте 65 лет. Он работал над созданием знаменитого мультсериала с 1989.