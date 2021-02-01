Минздрав: доставлять пьяных в вытрезвители будут только в беспомощном состоянии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Доставлять человека в состоянии сильного опьянения в вытрезвители будут только в случае, если он находится в беспомощном состоянии и его жизни может угрожать опасность. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили представители российского министерства здравоохранения в интервью агентству ТАСС.

Напомним, в декабре минувшего года в России приняли федеральный закон, который возродил систему медицинских вытрезвителей – специальных учреждений, оказывающих помощь людям в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.

- Речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Доставлять в вытрезвители будут только граждан, которые находятся в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, если их жизни угрожает опасность, однако при этом они не нуждается в помощи медиков, - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о создании вытрезвителей принимают регионы России с учетом своих потребностей. В некоторых субъектах страны такие учреждения уже работают. Правила для них устанавливаются совместно Минздравом, МВД и Минтрудом.