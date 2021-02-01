Сена вышла из берегов и затопила набережные в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продолжительные дожди на территории Франции привели к тому, что река Сена вышла из берегов сразу в нескольких регионах страны, в том числе в столичном Иль-де-Франс. В Париже из-за этого затоплены многие набережные, в том числе у сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ.

Из-за значительного повышения уровня воды власти в городе убрали с набережных передвижные кафе, а также скамьи и мусорные баки. Жителям французской столицы, которые проживают на баржах, посоветовали переставить свои транспортные средства в безопасное место. Доступ ко многим набережным перекрыли.

В соответствии с информацией местной службы наблюдения за паводками Vigicrues, уровень воды в Сене в центре Парижа поднялся сегодня, 31 января, до отметки 3,78 метра выше ординара. Эксперты предупредили, что пик паводка все еще не пройден, и повысили уровень опасности в связи с наводнениями до «желтого» - максимального.

В настоящее время уровень Сены продолжает повышаться, и эта тенденция сохранится и в последующие дни в зависимости от дождей, которые продолжаются во Франции в течение последних трех недель. В воскресенье повышенный уровень метеотревоги в связи с наводнениями сохраняется в 20 департаментах на севере, востоке и юго-западе государства. Сегодня уровень Сены может подняться до четырех метров.