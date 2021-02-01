Германия заявила о неизменности позиции по «Северному потоку-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительства некоторых стран Европейского Союза предлагали в прошлом включить проект «Северный поток-2» в дискуссию о санкциях против России, однако позиция Берлина остается неизменной. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой... ничего не поменялось», - сказал представитель МИД ФРГ, отвечая на вопрос, является ли проект трубопровода частью дискуссий об ограничениях в отношении России.

Комментируя позицию Франции в отношении трубопровода, Бургер отметил, что эта позиция Берлину известна, но не известно о том, «изменилось ли что-то в этой позиции».

Напомним, накануне госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон назвал принятые санкции против России недостаточными, предложив «идти дальше». По его словам, рассматривается вариант введения ограничений в отношении проекта трубопровода «Северный поток-2». При этом ранее в ходе заседания Совета Евросоюза, ни одна страна ЕС не предложила ввести новые ограничения в отношении Москвы.