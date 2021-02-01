В Москве простились с Василием Лановым: фоторепортаж Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве сегодня простились с народным артистом СССР Василием Лановым. Церемония прощания прошла с 10:00 до 12:00 по московскому времени в Театре имени Вахтангова, гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников его таланта. Сайт kp.ru публикует фото прощания с Василием Лановым в понедельник, 1 февраля.

В последний путь народного артиста СССР провожали несмолкаемыми аплодисментами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проститься с актером пришли сотни людей. На фасаде театра разместили портреты Ланового из его спектаклей – актер служил Вахтанговской сцене более 60 лет. На церемонии присутствовали в том числе московский мэр Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, множество актеров, художников и музыкантов.

В первом ряду были родные и близкие Ланового, его вдова актриса Ирина Купченко и сын Александр. В последний путь народного артиста СССР провожали несмолкаемыми аплодисментами. Позже актера похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Галиной Волчек и Михаилом Жванецким.

Позже актера похоронят на Новодевичьем кладбище Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Василий Лановой умер в столичной больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

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