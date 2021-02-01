Армения одобрила использование вакцины «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение на территории страны российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 1 февраля, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

- Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных третьей фазы клинических исследований препарата в России без проведения дополнительных исследований на территории Армении, - говорится в сообщении РФПИ.

Напомним, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная учеными центра имени Гамалеи, уже прошла регистрацию в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Тунисе.

Сегодня зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что прошёл вакцинацию от коронавируса одним из российских препаратов около двух месяцев назад.