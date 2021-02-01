В Госдуме попросили правительство представить предложения по индексации пенсий Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава комитета Государственной думы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой представить депутатам предложения правительства по индексации пенсий работающим пенсионерам.

«В связи с тем, что сегодня истекает срок выполнения указанного поручения, просим вас ознакомить комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов с предложениями правительства РФ по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, представленными в рамках поручения президента РФ», - говорится в письме.

Незадолго до этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума работает над вопросом индексация пенсий работающим пенсионерам, назвав эту тему важной для обсуждения.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 февраля предложить варианты решения вопроса по индексации пенсий работающих пенсионеров. Позже депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Гусдуму законопроект об индексации пенсий как минимум раз в год на сумму не меньшую, чем годовая инфляция.