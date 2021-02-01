Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что готов пойти работать электриком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший польский президент и лауреат Нобелевской премии Лех Валенса ищет дополнительную работу из-за недостатка денег от пенсии на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил сайт Onet.

- Я готов пойти работать электриком. До сих пор отлично помню закон Ома, закон Кирхгофа и много других вещей. Но сейчас, конечно же, все изменилось, поэтому даже не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины, - приводит портал слова Леха Валенсы, который, к слову, в молодости получил образование электрика.

По словам 77-летнего экс-президента Польши, он не может найти дополнительный источник заработков. Валенса пошутил, что его супруга тратит намного больше денег, чем получает их домохозяйство. После выхода на пенсию политик каждый месяц получает около шести тысяч золотых – примерно 1,6 тысячи долларов. При этом средняя заработная плата в Польше составляет 4,9 тысячи злотых.