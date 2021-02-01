Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина. Фото: кадр из видео

Российский президент Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина. Церемония возложения цветов прошла на Новодевичьем кладбище в Москве в понедельник, 1 февраля.

Глава государства сказал, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу государства, а также заявил, что страна должна помнить о таких людях, как Борис Ельцин.

Владимир Путин напомнил, что Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов истории.

Напомним, 1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Наина Ельцина сегодня возложила цветы к могиле своего мужа, почтили память политика также его соратники и сотрудники "Ельцин центра".